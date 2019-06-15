Rize Valisi Çeber kaçak yapılaşmada gelinen noktaya dikkat çekti

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi’nde kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen 21 binanın yıkımına devam ediliyor.

Doğanın tahrip olmasına sebebiyet veren binalara ilişkin olarak Rize İl Özel İdaresince gerekli mühürleme işlemleri yapılan ve yıkım kararları alınan, Rize Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce de yıkım ihalesi yapılan binalara ilişkin Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada yıkım kararı alınan 21 kaçak ve ruhsatsız yapıdan 4’ünün yıkımının ihale sonucu işi alan firma tarafından, 11’nin ise kaçak yapı sahipleri tarafından yıkımının tamamlandığını belirtti.

"Yıkımlardan zevk almıyoruz"

Yıkımlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber "Bu benim arkadaşlarımla beraber çokta zevk alarak, zevkle yürüttüğümüz bir süreç değil. Keşke bu binalar hiç yapılmasaydı, keşke herkes kanunlara uysaydı, keşke bizde vatandaşlarımızın bu şekilde üzüleceği şeyleri yapmak zorunda kalmasaydık. Bu doğa, bu çevre, övündüğümüz, gurur duyduğumuz, üzerinde bir sürü projeler düşündüğümüz bu doğayı, bu çevreyi öncelikle korumamız lazım. Bu kaçak ve ruhsatsız yapılar konusunda şunu söyleyeyim; biz en azından ben buraya geldiğim günden beri ‘Aman ha kimse bunu yapmasın’ dediğim süreden beri bile yeni bir çok kaçak yapının temeli atıldı. Hatta biz Fırtına Vadisi’nde yıkımlara başladığımızda Ayder Yaylası’nda bazı vatandaşlarımız kaçak bungalovlar yapmaya başladı. Ben buna inanamıyorum, yani bunu nasıl yapıyorlar, nasıl cesaret ediyorlar. Çünkü diyorum ki yıkılacak, bunu ben demiyorum devletimiz söylüyor, sayın bakanımız söylüyor. Tüm kesimlerimize sesleniyorum, elinizdeki 20-30-40 jandarma ile 8-10 Çevre Müdürlüğü personeli ile bizim 100 civarında yaylamız var, yetişmemiz mümkün değil. Ne olur herkes duyarlı olsun, muhtarlarımız duyarlı olsun. Bizim çevre, doğa, işte bu mücadelede gösterdiğimiz duyarlılığı herkesten bekliyoruz” ifadelerini kullandı.