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Rize Valisi Kemal Çeber: “Rize için kentsel dönüşüm kaçınılmaz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Rize’de 173 bin metrekarelik dolgu alanında riskli duruma gelen 8 bin civarında konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm uygulanacağı bildirildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize’de bir kentsel dönüşüm kaçınılmaz.

Rize Valisi Kemal Çeber: “Rize için kentsel dönüşüm kaçınılmaz”

Rize’de 173 bin metrekarelik dolgu alanında riskli duruma gelen 8 bin civarında konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm uygulanacağı bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize’de bir kentsel dönüşüm kaçınılmaz. Yoksa, Allah korusun kendimizi adeta intihar gibi sürece sokmuş oluruz" dedi.
Rize kent merkezi için kentsel dönüşümle ilgili, algı, karar ve irade anlamında bir sorun olmadığını belirten Vali Çeber "Hem Rize siyaseti, hem ilgili kurumlar bu işte kesin olarak kararlı. Bundan sonraki süreç de vatandaşlarımızla birlikte yürüyecek bir süreç. Yaklaşık 8 bin civarında konut ve iş yerini ilgilendiren bir süreç. Rezerv alanlarıyla ilgili daha önce bir çalışma yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyu görüşüp bazı yerlere de baktık. Hali hazırda stadyumun yanındaki o bilinen 3-5 ayrı mülkiyetten oluşan alan, bizim geniş bir rezerv alanımız olarak görülüyor. Bakanımız, o gün TOKİ başkanımıza talimatlarını verdi. Bu konuda Ankara’da çalışılıyor. Konunun teknik boyutunu TOKİ önderliğinde yürüteceğiz. Yerel ile Ankara’nın birlikte yürüttüğü bir süreç olarak konuyu işleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Rize’de, İstanbul Kartal’dakine benzer, Allah korusun bir can kaybı yaşamadan atlattığımız bir süreç yaşandı"
Geçtiğimiz günlerde evlerin içerisinde çatlaklar oluşması üzerine bina sakinlerinin boşalttığı ve ardından tahliye edilen 8 katlı Kent Apartmanı ile ilgili Kartal’daki hadise gibi bir hadise yaşanmadan binanın boşaltıldığını dile getiren Vali Çeber "Rize’de, İstanbul Kartal’dakine benzer, Allah korusun bir can kaybı yaşamadan atlattığımız bir süreç yaşandı. Bir apartmanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Rize’nin deprem anlamındaki yeri güncellendi, bir derece arttı. İnşaatları gördüğünüzde, demir ve inşaat kalitesi, evlerin durumunun çok parlak olmadığı çıplak gözle bile görülüyor. Onun için daha fazla zaman harcamak gibi bir lüksümüz yok. En kısa zamanda başlamamız lazım” diye konuştu.
Rize merkeze bağlı Engindere Mahallesi’nde de eğimleri arttığı için risk arz eden binaların durumu hakkında açıklama yapan Çeber, vatandaşlarla toplantılar gerçekleştirildiğini ve yapılması gerekenlerin vatandaşlara anlatıldığını dile getirdi. Çeber, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Aslında atılacak adımlar mevzuatımızda yazıyor. Yapılanlar yapılmış. Yanılmıyorsam 94’ten beri hemen hemen her yıl ya da 2 yılda bir o binalar gündeme gelmiş. Her seferinde ilgili birimler, bina sakinlerine durumu anlatmış, riskleri aktarmış. Mevzuatı da onlara anlatarak, demişler ki; ’arkadaşlar buralara başvurup risk tespiti isteyebilirsiniz. İsterseniz bunu resen biz yaparız, akabinde size 18 ay kira yardımı yapabiliriz. Ondan sonra riskli bina kabul edildiği zaman, birçok vergiden muaf olarak evlerinizi yenileme şansınız var. Gelin bu yola bir an önce başlayalım’ diye vatandaşlarımıza söylenmiş. Biz bu süreci daha da geliştirerek yeniden yapıyoruz. Denilen doğru, yaklaşık yüzde 6’ya kadar bir eğimin olduğundan bahsediyorlar. Sayın bakanımız geldiğinde, otelden de o bina görülüyordu. Tekrar baktık. Oradaki vatandaşlarımızın da son derece duyarlı olması lazım. Bir an önce binalarının risk analizlerinin yapılıp; tahliye gerekiyorsa tahliye, güçlendirme gerekiyorsa usulüne uygun güçlendirme, yenileme gerekiyorsa yenileme yapmak lazım. Arkadaşlarımız tekrar bu görüşmeleri sürdürüyor."

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