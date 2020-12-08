HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize Valisi, maske ve mesafe kurallarına uymayan polislere yazdırdığı cezayı kendisi ödedi

Rize Valisi, maske ve mesafe kurallarına uymayan polislere yazdırdığı cezayı kendisi ödedi

08.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memuruna para cezası verilmesini isteyen Vali Kemal Çeber, cezayı kendisi ödeyerek herkesi kurallara uymaya çağırdı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yetkililerce denetimlerin yürütüldüğü Rize'de, içeriye müşteri almaması gereken bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memurunun oturduğu tespit edildi.

Yapılan çalışma neticesinde Vali Kemal Çeber’in talimatıyla polis memurlarına, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32'nci maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket" nedeniyle kişi başı 392'şer lira olmak üzere toplam 1176 lira ceza kesildi.

Polis memurlarının cezasını ödeyen Vali Çeber, AA muhabirine, bundan sonra da aynı denetim hassasiyetinin gösterileceğini, cezaların yazıldığı kamu görevlileri tarafından ödeneceğini belirterek, kararın başta kolluk teşkilatları olmak üzere topluma örnek davranışlar sergilemek durumunda olan tüm kamu personeline örnek olması gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorumSağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorum

Çeber, sağlık personeli başta olmak üzere güvenlik güçlerinin ve salgınla mücadele eden tüm kamu görevlilerinin yorucu bir dönem geçirdiğini söyledi.

Salgın ile mücadelede en önde olan sağlık ve güvenlik ekiplerine teşekkür eden Çeber, "Mücadelemizde ön safta hep onlar var. Sağlıkçılarımızın ve güvenlik görevlilerimizin moralini yüksek tutmak görevimiz ama vatandaşa örnek olması gereken kişiler dikkatli olmalı. Böyle hataları bir şekilde hatırlatmak lazım. İlk olması nedeniyle önemli bir örnek ve bir daha olmaması için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum." dedi.

RİZE'DEKİ KOVİD-19 DENETİMLERİ

Rize'de Kovid-19 ile mücadeleye başlandığı dönemden itibaren 373 kişi izolasyon kurallarını ihlal etti. Bunlardan büyük çoğunluğu yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutulurken bu kişiler hakkında idari işlem başlatıldı. Bu kişilerden 32'sinin yurtlardaki izolasyon süreci devam ediyor.

Kentte 23 bin 662 iş yeri denetlenirken, 77 iş yerine idari para cezası uygulandı. Salgın döneminde emniyet bölgesinde 33 bin 50 kişi uyarılırken, 20 yaş altı 173, 65 yaş üstü 179 kişiye işlem yapıldı. Jandarma bölgesinde ise 637 kişiye işlem yapıldı.

Kentte 977 engelli ve yaşlı kişinin talebi karşılandı, 2 bin 876 kişiye yardım paketi ulaştırıldı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
4 kız sporcuya cinsel istismarda bulundu! Kick-boks antrenörüne rekor ceza4 kız sporcuya cinsel istismarda bulundu! Kick-boks antrenörüne rekor ceza
Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu! Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu!

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklaması

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

İzmir'de Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Muhittin Böcek görevinin başına geçti

4 ay sonra görevinin başına geçti

MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021... 2020 Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İnternetten yılbaşı bileti alma! 2021 büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.