Rize Valisi, maske ve mesafe kurallarına uymayan polislere yazdırdığı cezayı kendisi ödedi

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yetkililerce denetimlerin yürütüldüğü Rize'de, içeriye müşteri almaması gereken bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memurunun oturduğu tespit edildi.

Yapılan çalışma neticesinde Vali Kemal Çeber’in talimatıyla polis memurlarına, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32'nci maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket" nedeniyle kişi başı 392'şer lira olmak üzere toplam 1176 lira ceza kesildi.

Polis memurlarının cezasını ödeyen Vali Çeber, AA muhabirine, bundan sonra da aynı denetim hassasiyetinin gösterileceğini, cezaların yazıldığı kamu görevlileri tarafından ödeneceğini belirterek, kararın başta kolluk teşkilatları olmak üzere topluma örnek davranışlar sergilemek durumunda olan tüm kamu personeline örnek olması gerektiğini söyledi.

Çeber, sağlık personeli başta olmak üzere güvenlik güçlerinin ve salgınla mücadele eden tüm kamu görevlilerinin yorucu bir dönem geçirdiğini söyledi.