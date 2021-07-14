Rize ve Erzurum yağışlara teslim oldu! Birçok yeri sel bastı

Rize ’nin Ardeşen ilçesinde sağanak etkili olurken, dereler taşınca köy yolları, ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşımda aksama yaşanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

"DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN" ÇAĞRISI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

ERZURUM'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Erzurum’da aniden bastıran yağmur cadde ve yollarda sele neden oldu. Yağmurun şiddetiyle şemsiyesi olan bazı vatandaşlar bile bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı.

Erzurum’da kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına ve duraklara sığınmak zorunda kaldı. Evlerinden hazırlıklı olarak şemsiyesiyle çıkan bazı vatandaşlarda dahil bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkan çalışanları ise dükkanlarını su basmaması için çek pas ile yağmur sularını temizlemeye çalıştı. (İHA-DHA)



