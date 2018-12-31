Rize ve Trabzon POMEM'de mezuniyet heyecanı

RİZE (AA) - Rize ve Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 552 polis için tören gerçekleştirildi.

Rize POMEM'de 302 polis için düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Çeber, mezun olan polis adaylarının memleketin dört bir yanında kamu, mal ve can güvenliğini koruyarak görev yapacaklarını belirterek, "Giydikleri üniformaları ile vatandaşımızın gözünde devletin somutlaşmış hali olacaklar. Vatandaşlarımız gördüklerinde 'İşte devlet' diyecekler." dedi.

Mezun olan polislere seslenen Vali Çeber, "Çok özel bir görev ifa edeceksiniz. Sizlerin yapacağı her güzel örnek davranış vatandaşlarımızın gözünde devletin güzelleşmiş hali olarak aksetmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Çeber, taşıyacakları üniformanın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bundan sonra taşıdığınız bu üniformayla bu bilinçle hareket etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Üzerinizde giymiş olduğunuz üniformanın şehit müdürümüz Altuğ Verdi, şehit Fethi Sekin, gazimiz Turgut Arslan, binlerce şehit ve gazimizin giydiği üniforma olduğunu bilerek hareket etmenizi sizden istirham ediyorum. Yapacağınız bellidir. Sizler için kaleme alınmış devletimizin mevzuatına uymaktır. Emir alacağınız nokta sıralı mevzuat ve sıralı amirlerinizdir. Bundan sonra onların dışında hiçbir makam ve mevkiden emir, tavsiye ve telkin almayacağız. Beynimizi hiçbir yere kiraya vermeyeceğiz. Şanlı, şerefli, gururlu Türk polisleri olarak güzelce bu vatana ve millete hizmet edeceğiz."