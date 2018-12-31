Rize ve Trabzon POMEM'de mezuniyet heyecanı

RİZE (AA) - Rize ve Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 552 polis için tören gerçekleştirildi.
Rize POMEM'de 302 polis için düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Çeber, mezun olan polis adaylarının memleketin dört bir yanında kamu, mal ve can güvenliğini koruyarak görev yapacaklarını belirterek, "Giydikleri üniformaları ile vatandaşımızın gözünde devletin somutlaşmış hali olacaklar. Vatandaşlarımız gördüklerinde 'İşte devlet' diyecekler." dedi.
Mezun olan polislere seslenen Vali Çeber, "Çok özel bir görev ifa edeceksiniz. Sizlerin yapacağı her güzel örnek davranış vatandaşlarımızın gözünde devletin güzelleşmiş hali olarak aksetmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Çeber, taşıyacakları üniformanın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Bundan sonra taşıdığınız bu üniformayla bu bilinçle hareket etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Üzerinizde giymiş olduğunuz üniformanın şehit müdürümüz Altuğ Verdi, şehit Fethi Sekin, gazimiz Turgut Arslan, binlerce şehit ve gazimizin giydiği üniforma olduğunu bilerek hareket etmenizi sizden istirham ediyorum. Yapacağınız bellidir. Sizler için kaleme alınmış devletimizin mevzuatına uymaktır. Emir alacağınız nokta sıralı mevzuat ve sıralı amirlerinizdir. Bundan sonra onların dışında hiçbir makam ve mevkiden emir, tavsiye ve telkin almayacağız. Beynimizi hiçbir yere kiraya vermeyeceğiz. Şanlı, şerefli, gururlu Türk polisleri olarak güzelce bu vatana ve millete hizmet edeceğiz."
Vali Çeber, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.
Rize POMEM Müdürü Murat Sevil de 302 genç polisi Emniyet teşkilatına kazandırmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından dönem birincisi Emrah Cöndek, yaş kütüğüne plaket çaktı.
Dereceye giren 10 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 302 öğrenci yemin etti.
Törene, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve mezunların aileleri katıldı.
- Trabzon
Trabzon POMEM'de düzenlenen törende ise 250 polis, yemin ederek diplomalarını aldı.
Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, polislik gibi kutsal bir görevi seçerek mezun olan polis adaylarını tebrik ederek, yeni görevlerinde üstün başarı diledi.
Gururun en büyüğünü ailelerin yaşadığını ifade eden Ustaoğlu, "Bu yavrularımız taşıdıkları üniformanın hakkını layıkıyla yerine getirecekler. Onların en büyük kılavuzu ve gücü Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasası olacaktır. Biz biliyoruz ki onlar anayasamıza bağlı kalıp hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlerine saygı duyarak her birisi ülkemizin farklı yerlerinde göreve başlayacaklar." diye konuştu.
Ustaoğlu, polislerin, gittikleri görev yerlerinde devleti temsil ederken aynı zamanda devletin şefkat ve merhametini ülkenin en ücra köşesindeki vatandaşa göstereceğini vurgulayarak, memleketin birliği ve milletin selameti için tek davalarının, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı olacağını kaydetti.
Polislik mesleğinin disiplin, itaat ve vatanına, devletine, milletine, bayrağına sadakat ve bağlılık olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Polis adaylarımız görev yaparken sadece devletine bağlı bu memleketin hizmetinde güzel görevler ifa edecekler çünkü ülkemizin çıkmış olduğu yolculuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği hedef muasır medeniyet seviyesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Her birinin çıkmış oldukları bu kutsal yolculukta memleketlerine ve milletine güzel hizmetlerde bulanacaklarını düşünüyorum."
Ustaoğlu, törende dereceye giren öğrencilere diploma ve sertifikalarını verdi.
Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, POMEM Müdür Vekili Metin Sevil, polis adayları ve aileleri katıldı.
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