HABER

Rize yaylalarında bahar temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yayla yollarını kardan temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.Bayar aylarının gelmesiyle yaylalar hayvancıların göçü için hazırlanmaya başlandı.

Rize yaylalarında bahar temizliği

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yayla yollarını kardan temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Bayar aylarının gelmesiyle yaylalar hayvancıların göçü için hazırlanmaya başlandı. Ulaşıma kapalı olan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit yaylası ve hayvancılık dışında turizme de kapısını açmış olan doğa harikası Avusor Yaylarında yayla yollarını kardan temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları hız kazandı. Ulaşıma kapalı yayla yolları Çamlıhemşin İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde açılarak turizm ve yayla sezonuna hazırlıyor.

Rize yaylalarında bahar temizliği

Rize yaylalarında bahar temizliği

Rize yaylalarında bahar temizliği

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Mahyaların asılması havadan görüntülendiMahyaların asılması havadan görüntülendi
Erzurum’da "Düzensiz Göçle Mücadele" toplantısıErzurum’da "Düzensiz Göçle Mücadele" toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.