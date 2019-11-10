HABER

Rize’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen programlarla anıldı. Rize’de Valilik önünde düzenlenen çelenk program İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Atatürk’ü Anma Programı’na Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize il jandarma komutanı Hakan Dedebağı, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, vatandaşlar, okul idarecileri ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.
Okul öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk konulu kompozisyon ve şiirlerin okunduğu programda sinevizyon gösterisi de sunuldu.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi

800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...

Son dakika! MSB: Son 24 saate 16 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu: Tacizler devam ediyor

Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.