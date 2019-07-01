Rize'de 1,5 aylık Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor. Kayıp kadın için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, bir hafta önce evinden çıkıp, dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, aynı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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