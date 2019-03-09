Rize’de 2 gün önce okuldan kaçan gençler kayıplara karıştı

Rize’nin Çayeli ilçesinde 15 yaşındaki Arif Gültekin ve Bedirhan Keskin’den 2 gündür haber alınamıyor.

İlçede eğitim veren Barboros Endüstri Meslek Lisesi’nde derse girmeyerek okuldan çıkan Arif Gültekin (15) ve Bedirhan Keskin (15) eve dönmedi. Çocuklarının eve gelmemesi sonucu aileleri polise haber verdi. MOBESE ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis 2 liseli gencin 2 gün önce plakası belirlenmeyen bir araca binerek Rize istikametinde ilçeden ayrıldıklarını belirledi. Gençlerin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.



