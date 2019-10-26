Rize'de 2. Pepeçura Festivali düzenlendi

RİZE (AA) - Rize'de, yöre mutfağının önemli tatlılarından olan ve siyah üzümden yapılan pepeçura tatlısı için festival düzenlendi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği tarafından, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen 2. Pepeçura Festivali'nde, 300 kişilik pepeçura ikram edildi.

Yörede yetişen kokulu siyah üzümün suyu kullanılarak hazırlanan ve üzüm muhallebisi olarak da bilinen pepeçuraya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, burada yaptığı açıklamada, tatlının, Rize'nin en önemli kültürel değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Var olan değerlere sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Vali Çeber, "Bu tatlımızı hem tanıtıyoruz hem de herkesin tatmasını sağlıyoruz. Şehirler simgeleriyle yaşar. Var olan değerlerimize sahip çıkmalıyız ve tanıtmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok sevdiği bir tatlıdır." diye konuştu.

Yöresel mutfağın turizmde önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan Çeber, "Nesilden nesile bunu koruyarak aktarmamız lazım. Pepeçura'yı Rize'nin bir tatlısı olduğu için değil, lezzetinden dolayı çok seviyoruz ve tüketiyoruz." dedi.