HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize’de 3 gündür kayıp olan 30 keçiden 23’ü jandarmanın drone destekli aramaları sonucu bulundu

Rize’de 3 gündür kayıp olan 30 keçiden 23’ü jandarmanın drone destekli aramaları sonucu bulundu

11.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Çayeli ilçesi kırsalında kaybolan 30 keçi, jandarmanın drone destekli aramaları sonucunda bulundu.Olay ilçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi.

Rize’nin Çayeli ilçesi kırsalında kaybolan 30 keçi, jandarmanın drone destekli aramaları sonucunda bulundu.
Olay ilçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 adet keçinin bulunduğu sürüyü dağa otlaması için çıkaran Mehmet Şeker isimli çoban, bir süre sonra keçilerin gözden kaybolduğunu fark etti. Çoban Şeker ve 10 arkadaşı kaybolan keçileri bulmak için bir çalışma başlattı. Tüm dağda arama yapan vatandaşlar keçileri bir türlü bulamayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Çayeli İlçe Jandarma ekipleri bölgede detaylı bir arama yapabilmek için drone kaldırdı. Tüm bölge drone ile tarandıktan sonra 30 keçiden 23’ü 3 günün sonunda bulunabildi.
Keçilerin çobanı Mehmet Şeker olay sonrası mutlu olduğunu dile getirerek “3 gündür başıma bir hal geldi. Tahminimce bir ayı mı ne geldiyse bu malı burada ürküttü. Biz de 3 gündür arıyoruz. 30 keçi kaybettim. Haber verdim sağ olsun Çayeli Jandarmamız geldi. Herkes burada. Rize’den, Salarha’dan arkadaşlar geldi. 23 malı canlı bulduk gerisi artık ne olduysa oldu. Herkesten Allah razı olsun, sağ olsun, devletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara uyardı: Uzak durunBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara uyardı: Uzak durun
64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6464 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Altın sert düştü!

Altın sert düştü!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Bursa'daki bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı

Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarına binemeyecekler

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya gelmişlerdi! Anne ve oğlundan kahreden haber

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya gelmişlerdi! Kahreden haber

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan 'kan sulandırıcı' uyarısı: Uzak durun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara uyardı: Uzak durun

Mahalleyi havaya uçurmak istemişti! Yine ortalığı birbirine kattı

Mahalleyi havaya uçurmak istemişti! Yine ortalığı birbirine kattı

İSKİ su kesintisi 11 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.