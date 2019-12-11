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Rize'de 30 ton küçük boy balığa el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

RİZE’de boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan yaklaşık 30 ton balığa el konuldu.

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - RİZE’de boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan yaklaşık 30 ton balığa el konuldu.
Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince balık boy ve ağırlık kontrolü yapıldı. Teknelerin karaya çıkış noktalarında, balıkçı barınaklarında ve yol güzergâhlarında su ürünleri nakil vasıtalarında yapılan kontrol ve denetimlerde, balıkların boy ve ağırlık yasaklarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde tebliğde belirtilen boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan yaklaşık 2 ton istavrit ile 28 ton hamsiye el konuldu. Balıkçılar hakkında ise idari işlem yapıldı.

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