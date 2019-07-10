Rize'de 300 yıllık kemer köprü çöktü (2)

VALİLİK: İKLİM VE DOĞA KOŞULLARI SONUCU STATİĞİ BOZULUP, YIKILDI

Rize Valiliği, Ambarlık köyünde çöken 300 yıllık taş kemer köprü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca alanda inceleme gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmalar esnasında herhangi bir statik iyileştirmenin ve köprünün taşıyıcı sistemine hiçbir müdahale yapılmadığı, sadece köprü yaklaşım duvarları ve zemin kaplama işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Köprünün yıkılma sebebinin; yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi köprünün aslına uygun olarak tekrar inşa edilmesi için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce gerekli çalışmalar 1 hafta içinde başlanacaktır."

