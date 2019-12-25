HABER

Rize’de 4 ayrı noktada örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 03:42 | Son Güncelleme

Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde çıkan örtü yangınları kontrol altına alınırken Merkez’e bağlı Kırklartepe köyünde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ve Kırklartepe köyü, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Güneysu Çamlıca bölgelerinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde çıkan örtü yangınları kontrol altına alınırken Merkez’e bağlı Kırklartepe köyünde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ve Kırklartepe köyü, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Güneysu Çamlıca bölgelerinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine söz konusu noktalara itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kurtuluş köyü, Tunca Beldesi ve Güneysu ilçesine bağlı Çamlıca bölgelerinde ki yangınlar kontrol altına alınırken Kırklartepe köyünde söndürme çalışmaları devam ediyor.

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandıŞehit polisin naaşı memleketine uğurlandı
Binayı apar topar boşalttılar! 5 kişi hastanelik oldu!Binayı apar topar boşalttılar! 5 kişi hastanelik oldu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Erdoğan onayladı! Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Şişli'de feci kaza! Ticari taksi hurdaya döndü!

Şişli'de feci kaza! Ticari taksi hurdaya döndü!

İstanbul'da korkutan yangın! Gecekondu alev topuna döndü!

İstanbul'da korkutan yangın! Gecekondu alev topuna döndü!

Garajda park halindeki araç alev alev yandı!

Garajda park halindeki araç alev alev yandı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hassas ve riskli alanlar ilan edildi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı!

Binayı apar topar boşalttılar! 5 kişi hastanelik oldu!

Binayı apar topar boşalttılar! 5 kişi hastanelik oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.