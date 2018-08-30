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Rize'de 4 yayla evinin yakıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Rize'de 4 yayla evinin yakıldığı iddiası

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 4 yayla evinin yakıldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topluca köyüne bağlı Eğrisu Yaylası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 4 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Yaşayan kimsenin bulunmadığı yayladaki evlerin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldığı öne sürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Rize yayla evi

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