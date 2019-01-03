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Rize'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Rize'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giren 32'si Pakistanlı ve 13'ü Afganistanlı olmak üzere 45 düzensiz göçmen tespit edildi.

Gözetim altına alınan düzensiz göçmenlerin, Iğdır ve Van üzerinden Fındıklı'ya geldikleri, Avrupa ülkelerine geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilecekleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Rize

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