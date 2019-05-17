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Rize’de 6 kişilik Avcı ailesinin dramı yürek burkuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Rize’nin İkizdere ilçesinde iki odalı evlerinde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik aile kendilerine yardım eli uzanmasını bekliyor.Sadece mutfağında soba bulunan ve soğuk kış aylarını mutfakta geçiren 6 kişilik aile, 2 odalı evde yaşam mücadelelerini sürdürüyor.

Rize’de 6 kişilik Avcı ailesinin dramı yürek burkuyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde iki odalı evlerinde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik aile kendilerine yardım eli uzanmasını bekliyor.
Sadece mutfağında soba bulunan ve soğuk kış aylarını mutfakta geçiren 6 kişilik aile, 2 odalı evde yaşam mücadelelerini sürdürüyor. İkizdere’nin Yağcılar köyünde yaşayan ailenin en büyüğü 16 yaşındaki zihinsel engelli oğulları ile en küçüğü aylık 4 çocuklarına bakmaya çalışan aile zor günler geçirdiklerini dile getirerek yardım bekliyor. 2,5 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrasında çalışamaz duruma gelen 49 yaşındaki baba Ali Avcı, 4 çocuğuyla birlikte bir de hasta eşine bakan 37 yaşındaki anne Hayriye Avcı kendilerine bir yardım elinin uzanmasını bekliyor.
İnşaatlarda çalışarak ailenin geçimini sağlamaya çalışan babanın 2,5 yıl önce geçirdiği bir kalp krizine bağlı olarak beyninde hasar oluştuğunu dile getiren anne Hayriye Avcı “Artık çalışamaz duruma geldi. 2,5 yıldır daha zor günler geçiriyoruz. 4 çocuğumla bu eve sığmaya çalışıyoruz, sığamıyoruz. Evim kötü, bir oda içerisinde yatıp kalkıyoruz. Diğer oda çok soğuk oluyor, o yüzden çocuklarla mutfak olarak kullandığımız soba kurduğumuz odada yatıp kalkıyoruz. Hayırsever insanlardan yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden ailenin içinde bulunduğu durumdan haberdar olan ve yine sosyal medyadan başlattığı kampanya ile aileye yardımcı olmak için yola çıkan Rizeli esnaf Gülhan Topal ”Ailenin içinde bulunduğu durumu görünce kayıtsız kalamadım. Esnaftan, arkadaşlardan yardım topladım. Ailenin gıda ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaparak onlara ulaştırdık. Bu aileye daha fazla yardım yapılabilmesi içinde yetkililere ve duyarlı vatandaşlara sesleniyorum. Öncelikle evin onarılması ve tüm ihtiyaçların karşılanarak ailenin huzurlu bir ortamda yaşaması için harekete geçmeliyiz” dedi.
Ailenin yaşadığı eve geldiklerinde yapılacak yardımın yerinde bir yardım olacağını dile getiren Hasan Topal ise “Yardıma ihtiyacı olan bu ailemizi geldik gördük. Bu ailenin acil olarak bir eve ihtiyaçları var. Evin durumu ve ailenin yaşam koşulları belli, destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rize’de 6 kişilik Avcı ailesinin dramı yürek burkuyor

Rize’de 6 kişilik Avcı ailesinin dramı yürek burkuyor

Rize’de 6 kişilik Avcı ailesinin dramı yürek burkuyor

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