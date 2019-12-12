Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

Rize'de açık cezaevinden kaçan şüpheli Trabzon'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize Kalkandere Açık Cezaevi'nde bulunan C.T, 2 gün önce firar etti.

Hakkında geçmiş yıllarda eşine karşı şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği bilgileri bulunan firari şüphelinin yakalanması için emniyet birimleri çalışma başlattı.

Eşi koruma altına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ortahisar ilçesindeki Reşadiye KavşağıInda otomobilin içinde yakaladı.

Şüphelinin cezaevine teslimi için işlem başlatıldı.

