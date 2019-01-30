Rize’de Afgan ve Pakistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde polisin uygulaması sırasında, yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşılan Afgan ve Pakistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Van sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı ve buradan da Rize’ye geldikleri belirlenen 32’si Pakistan, 13’ü Afganistan uyruklu toplam 45 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı tespit edildi. Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nde bekletilen şahıslara Kızılay Rize Şubesi tarafından gıda yardımı yapıldı.
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