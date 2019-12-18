Rize’de aileler ve öğrenciler aşçılıktaki hünerlerini konuşturdu

Rize’de yerli malı haftası nedeniyle İyidere Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yemek yarışmasında Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile aileleri kıyasıya yarıştı.

İyidere İlçesi’nde eğitim veren İyidere Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü tarafından yerli malı haftası nedeniyle yemek yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada öğrenciler ve aileleri hazırladıkları yemeklerle kıyasıya yarıştı. Öğrenciler ve aileleri önce okulun mutfağında yemeklerini hazırladı. Daha sonra servis edilen yemeklerin 4 jüri üyesi tarafından tatlarına bakıldı. Sunuma, yemeğin tadına ve yemeğin yapılışına dikkat eden jüri üyeleri önlerinde bulunan kağıtlarda puanlamalarını gerçekleştirdi. Yarışmanın sonunda kısa bir görüşme yapan jüri üyeleri yarışmanın galibi yemeği ve aşçılarını belirledi. Günü sonunda İlkay Kolay ve babası Ahmet Kolay’ın yaptığı Levrek Buğlama yemeği günün şampiyonu oldu.

