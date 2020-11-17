Rize’de araba dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’de bir otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Kalkandere ilçesi Soğuksu Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Ahmet Faruk Ekmekçi yönetimindeki 53 ACE 277 plakalı otomobil, sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen kurtarma ekipleri araçta bulunan 23 yaşındaki Ufuk Barış Beyaz’ın araçtan kendi imkanları ile kurtulduğunu gördü. Beyaz sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Ahmet Faruk Ekmekçi için Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Ekmekçi’nin cansız bedeni kaza yerinden 100 metre aşağıda dere içinde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

