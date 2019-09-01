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Rize’de balık olmayınca tezgahlar boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

Rize’de av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, deniz sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle elleri boş döndü.15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar 1 Eylül’ün ilk saatlerinde denize açıldı.

Rize’de av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, deniz sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle elleri boş döndü.
15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar 1 Eylül’ün ilk saatlerinde denize açıldı. Balıkçılar deniz sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle elleri boş dönünce tezgahlar da boş kaldı.
Avlanma sezonunun açılmasına rağmen balık çıkmadığını, balığa çıkan motorların eli boş döndüğünü dile getiren Hopalı balıkçı Altan Uzuner, balık olmadan fiyatın düşmeyeceğini söyledi. Uzuner, “Sezonumuz ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. İnşallah iyi geçmesini diliyorum ama pekte umutlu değilim. Bu küresel ısınma bütün ülkeyi etkilediği gibi balık işini de etkiledi. 5 aydır zaten cepten yiyoruz, inşallah iyi olur. Bugün balık olarak sadece istavrit çıktı, inşallah devamı olacak. Palamuttan henüz bir haber yok ama olacak, bir şeyler olacak. Denizler soğuyunca balık olacaktır, Şuanda 26 derece civarında” dedi.
Deniz kirliliğinin de balığın oluşumu ve gelişiminde önemli faktör olduğunu ve denizlerin korunması gerektiğini dile getiren Uzuner, “Denizlere dikkat etmek gerekiyor, denizler sahipsiz. Denizlere sahip çıkılması, devletimizin daha da ilgilenmesi lazım. Çöp konusu, lağım konusu hep etkiliyor” şeklinde konuştu.

"Kar erken yaparsa balık artar"
Şükrü Akbıyık isimli esnaf ise balığın çoğalması için karın erken yağması gerektiğini dile getirerek, “Balık piyasası açıldı ama balığın olup olmayışını tezgah söylüyor. Balık galiba bu yıl umduğumuz gibi çıkmayacak. Hava şartlarının bozuk olmasından, denizin sıcak olmasından dolayı balık bu yıl da yok gibi görünüyor. İnşallah erkenden kar yağar da palamut ve hamsi çıkar, yoksa işimiz vahimdir. Karadeniz sahili çaya ve balığa bakıyor, balıkta olmayınca zaten ekonomimiz bozuk, inşallah düzelir. Balık fiyatları şuan balık olmadığı için yüksek. Daha balık çıkmadı. Sadece istavrit çıktı, başka da deniz ürünü yok. İlerde balık çoğalınca anca o zaman balık fiyatları rayına oturacak” dedi.

"Kıbrıs’ı 15 günde kurtardım, Hopa’yı 45 yıldır kurtaramıyorum"
Aynı zamanda Muharip Gaziler Derneği Hopa Şube Başkanı olan Akbıyık, deniz kirliliğinden dert yandı. Akbıyık, “Hopa Muharip Gaziler Derneği başkanıyım, ben Kıbrıs’ı 15 gün içerisinde kurtardım, 45 sene oldu bu Hopa’yı kurtaramıyorum. Sen gelmişsin balığı soruyorsun. Önce denize atık, pet, bardak, lastik atmamamız, denizi korumamız lazım. Bir şeye bakacaksın ki sana versin. Bir ineğe baktın mı sütünü sağarsın, denize de baktın mı ürününü alırsın” ifadelerini kullandı.

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