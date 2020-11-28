Rize’de beton mikserinin freni boşalınca dereye yuvarlandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde Beton mikseri freni boşalınca 5 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Olay ilçeye bağlı Madenli Beldesi’nde meydana geldi. Muhammet Beşiktepe yönetimindeki 27 Z 5724 plakalı beton mikseri parkettiği sırada freninin boşalması sonucu dereye yuvarlandı. Geri geri kayarak 5 metre yükseklikten aşağıya düşen beton mikserinin sürücüsü Beşiktepe yaralandı. Beşiktepe olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hjayati tehlikesi’nin olmadığı öğrenildi.

