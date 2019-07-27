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Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Rize’de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

Rize’de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

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