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  4. Rize'de "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği"

Rize'de "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Renkli görüntülere sahne olan şenliğe yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi

RİZE (AA) - Rize'de dün başlayan "13. Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" sona erdi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Ayder Kültür Turizm Derneğince düzenlenen şenliğe, çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte bazı vatandaşlar mangal yakıp kar üzerinde horon oynarken, kimileri ise şambrel ve naylonlarla kaydı.

Kayan vatandaşların bazılarının düşmesi ya da diğerlerine çarpması nedeniyle küçük çaplı kazalar meydana geldi. Bu kazalarda hafif yaralananlara, alandaki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaylada güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri de vatandaşlara yardımcı oldu.

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Ayder Yaylası Çamlıhemşin Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği Rize

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