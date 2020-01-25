Rize'de "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" düzenlendi

RİZE (AA) - Rize'de, "13. Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" organize edildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ile Ayder Kültür Turizm Derneğince düzenlenen şenliğe, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Bazı vatandaşlar naylon, branda ve otomobil lastiği kullanarak kaydı, bazıları da kardan adam yaptı.

Kayanların devrilmesi ya da diğer kişilere çarpması nedeniyle küçük çaplı kazalar meydana geldi. Bu kazalarda hafif yaralananlara, alandaki sağlık ekipleri müdahale etti.

Jandarma ekipleri ise kar lastiği bulunmayan araçların etkinlik alanına girmesine izin vermedi. Yaylada, uzun araç kuyrukları oluştu.

Şenlik kapsamında düzenlenmesi planlanan konser ve diğer eğlenceler, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi.

Şenlik, yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

