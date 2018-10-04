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Rize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

RİZE'de, 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı binanın dere yatağının ortasına inşa edilen, her iki yanından dere akan bina, sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde yıkılma tehlikesi geçirip, dere yatağının önünü tıkayarak taşkınlara neden oldu.

Rize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı bina

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı binanın dere yatağının ortasına inşa edilen, her iki yanından dere akan bina, sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde yıkılma tehlikesi geçirip, dere yatağının önünü tıkayarak taşkınlara neden oldu. Binanın neden olduğu son taşkında Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 'Allah'ım yardım et batıyoruz' çağrısında bulunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 katlı bina için de yıkım kararı aldı.
Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan selde Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımı sürüyor. 7 katlı bina ile yeniden gündeme gelen çarpık yapılara aynı bölgede bir yenisi daha eklendi. Muradiye beldesi Mesudiye Mahallesi'nde 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı bina dere yatağının ortasına inşa edildiği ortaya çıktı. Her iki yanından dere akan bina, sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, dere yatağının önünü tıkadığı için taşkınlara neden oldu. Muradiye beldesinde son yaşanan sel taşkınına neden olan bina, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarının su altında kalmasına yol açtı. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı da sel taşkını sırasında 'Allah'ım yardım et batıyoruz' paylaşımında bulunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 katlı bina için de yıkım kararı aldı. Kamulaştırılacak binanın bedeli Muradiye Belediyesi'ne ödenecek. Belediye yeni bir alanda kütüphane ve lojman binaları inşa edecek. Kömürcüler köyünde, 7 katlı binanın yıkımının tamamlanmasının ardından dere ortasındaki 4 katlı binanın da yıkımı gerçekleştirilecek.
BELEDİYE BAŞKANI: BİNA YIKILINCA TAŞKIN RİSKİ KALKACAK
Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 40 yıl önce arazi kıtlığı nedeniyle o dönemin beldenin ileri gelenleri tarafından binanın dere üzerine inşa edilme kararı alındığını belirterek binanın her taşkında belde için tehdit oluşturduğunu söyledi. Balcı, "O günün şartlarında arazi imkanı yoktu, böyle bir bina yapılmış. Bize büyük tehdit oluşturuyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu sorunlu bina için de yıkım kararı aldı. Binanın birkaç gün içerisinde yıkımı gerçekleştirilecek. Binanın kalkmasıyla dere taşkın tehdidi ortadan kalkmış olacak. 7 katlı binadan sonra bu binanın da yıkılması ile beldemizde taşkın riski kalmayacak" dedi.
Muradiye beldesinde oturan vatandaşlar 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle çözüm olarak dere ortasına inşa edilen binanın geçen sürede sayısız sel taşkınına neden olduğunu anlattı, yıkım kararı alınmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Rize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı binaRize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı binaRize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı binaRize'de çarpık yapılaşmaya son örnek; dere ortasına 4 katlı bina

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