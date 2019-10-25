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Rize’de çöp depolama alanı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

Rize’nin Fındıklı ilçesinde köylerinde yapılacak olan çöp depolama tesisini istemeyen Yeniköy sakinleri olaya pankartla tepki gösterdi.Fındıklı ilçesinde belediye tarafından Yeniköy sınırlarında Karadeniz Sahil Yolu bitişiği ormanlık alanında oluşturulmak istenen çöp depolama alanına tepki gösteren Yeniköy sakinleri, köyün sahil alanı girişine “Köyümüzde Çöplük İstemiyoruz” yazılı pankart astı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde köylerinde yapılacak olan çöp depolama tesisini istemeyen Yeniköy sakinleri olaya pankartla tepki gösterdi.
Fındıklı ilçesinde belediye tarafından Yeniköy sınırlarında Karadeniz Sahil Yolu bitişiği ormanlık alanında oluşturulmak istenen çöp depolama alanına tepki gösteren Yeniköy sakinleri, köyün sahil alanı girişine “Köyümüzde Çöplük İstemiyoruz” yazılı pankart astı. Jandarma ekipleri projeye tepki gösteren vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa sebep vermemesi için güvenlik önlemleri aldı.
Fındıklı’nın çöp sorununun ortadan kaldırılması için bir proje yürütüldüğünü dile getiren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, ilçelerinin çöp sorununu çözeceklerini söyledi. Cervatoğlu, “Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren çöplerin ayrıştırılarak toplanması ve sıfır atık elde edilebilmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız dedik. Yerel meclislerimizle birlikte mahalle toplantılarımızla halkımız bilinçlendirildi. Haziran ayında biz ayrıştırarak çöpü toplamaya başladık. Bugüne kadar 50 ton civarında çöp topladık ve 20 bin TL belediyemize bir artı sağladık” dedi.

"Vatandaşlardan destek bekliyoruz"
Daha önce çöp dökülen yerin, Fındıklı’nın su kaynaklarının olduğu yer olduğunu sözlerine ekleyen Cervatoğlu vatandaşlardan projeye destek beklediklerini dile getirerek, “Dere yatağında bir yerdeydi ve biz onu kaldırdık. Arhavi Belediyesi bize destek verdi. 3 ay Arhavi’de depoladık. Pazar’da iki aylığına depolama istasyonu yapılıyor. Bu iki ay içinde çöplerimizi biz yine ayrıştırarak topluyoruz. Bu depolamayı yapmak için girişimlerde bulunduk; ama bütün girişimlerimize rağmen şöyle bir süreç yaşanıyor. Nedense engelleniyoruz. Destek verilmesi lazım. Bunun için kurumlar engel değil, ön açıcı olması gerekiyor. Ama kurumlar bize engel çıkarıyorlar. Devletin belediyeleri bir araya getirerek toplu olarak bir çözüm getirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Çevrecilik bilincinin kişiye kuruma göre değişmemesi lazım”
Çöpleri Rize’nin Pazar ilçesi Merdivenli Köyü’nde bulunan aktarma istasyonu vasıtasıyla sıkıştırıp, Trabzon’da bulunan birliğe ücret karşılığında getireceklerini dile getiren Cervatoğlu, “Bölgede duyarlı olanlar da var, haklı olabilir ve itirazım yok. Yardımcı olmak gerekiyor. Çevrecilik, bize yakın noktada çevreci, bize uzak noktada çevreciliği unutmak anlamında bir çevrecilik olmaz. Şuanda karayollarının iş makinesi gelmiş ve orayı kapatacakmış, kapatsın. Aktarma istasyonu, Melyat bölgesine biz çöplerimizi götüreceğiz. Oraya sıkıştırılacak çöpler, Trabzon’daki birliğe ücret karşılığında götüreceğiz. Bunun çalışması yapılıyor; ama teknik olarak yetişmedi. Sayın valimiz bu konuda çok ciddi çaba sarf etti. Bu sorun sadece bizim değil, bütün bölgenin sorunu” diye konuştu.

“Çöplerden doğal gübre elde edip vatandaşa vereceğiz”
Çöplerden doğal gübre elde ederek bunu vatandaşlara vereceklerini kaydeden Cervatoğlu, “Yerel halk meclislerimizle birlikte bir eğitim çalışmasına başladık. Haziran ayından bu yana kadar 50 ton çöpü geri dönüşüm olarak ayırdık. Ardeşen’de bir firma ile anlaşarak verdik ve gelir elde ettik. Kendi olanaklarımızla imalatına başladığımız geri dönüşüm tesisi kuruyoruz. 12

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