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Rize'de denize düşen Gürcistan uyruklu kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:15 | Son Güncelleme

Rize'de denize düşen Gürcistan uyruklu kişi boğuldu

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, denize düşen Gürcistan uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Gece geç saatlerde deniz kenarında oturan Gürcistan uyruklu Lasha Malania'nın (26) denize düşerek dalgalara kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen Rize Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, sahilden ve denizden gece boyunca Malania'yı aradı. Sabah saatlerinde kıyıya vuran Malania'nın cesedi, sudan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Malania'nın cesedi, resmi işlemlerin ardından Gürcistan yetkililerine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Rize Sahil Güvenlik

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