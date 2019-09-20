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Rize'de dere kenarına çöp dökülmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

RİZE'nin Pazar ilçesinde mahallelerden toplanıp, Hemşin Deresi kenarına dökülen çöplerin çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu.

Rize'de dere kenarına çöp dökülmesine tepki

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE'nin Pazar ilçesinde mahallelerden toplanıp, Hemşin Deresi kenarına dökülen çöplerin çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Bu duruma tepki gösteren çevre sakinleri, kokudan rahatsız olduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi. Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ise çöplerin nakledilmesi için proje geliştirdiklerini belirterek, kısa sürede sorunun çözüleceğini açıkladı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden beri çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. İki ilde bazı belediyeler bedel karşılığında birliğe üye oldu, çöpleri taşıdıkları alana depoladı. Ancak maddi imkanları yetersiz kalan belediyeler birliğe üye olamayınca vadiler, dere yatakları ve eski taş ocakları gibi alanlarda vahşi depolama yöntemleri uyguladı. Rize’nin Pazar Belediyesi de, taşıma ve çöp döküm bedelindeki maliyetler nedeniyle topladığı çöpleri Kocaköprü Mahallesi’nde dere kenarına döktü. Çöplerin dere kenarında çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Çöp yığınları taşkınlarla birlikte derede sürüklenerek denize ulaşıyor.
'DEREMİZİ KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK'
Mahalle sakini Süleyman Karanfil, "Yıllardır buraya çöp dolduruyorlar. Çöp yığınları 40 metre yüksekliğe ulaşmıştır. Buradan çıkan kokuya burnumuz da alıştı, görüntüye gözümüz de alıştı. Evler yeni olmasa fareler gözümüzü çıkaracak" dedi.
Savaş Büyükterzi de "Hemşin Deresi kenarına dökülen bu çöpler, zaman içerisinde dere kenarından taşınarak denize kadar gidiyor. Deremizin bu şekilde kirletilmesine müsaade ediliyor. Defalarca yetkilileri uyarmamıza rağmen kimse bu olaya dur demedi. Doğamızı, deremizi kirletmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu.
Çöp yığının bitişiğindeki yerleşim alanına dikkat çeken Sinan Bayramoğlu ise "Bu sorunu her tarafı ilettik, bakanlığa kadar ulaştırdık ama bir sonuç alamadık. Çöpleri burada yığıyorlar. Şikayet ettiğimiz zaman da hazırda bekletilen kepçeyle dereye döküyorlar. Burada pis bir koku aşırı bir sinek ve çok kötü bir görüntü hakim. Bu durumun ortadan kalkması için biz elimizden geleni yapıyoruz, ancak sonuç yok" dedi.
Kocaköprü Mahallesi'ndeki toplu konutlarda oturan Asife Büyükbaş, "Yıllardır koku sorunu yaşıyoruz. Kokudan nefes alamıyoruz, camları açamıyoruz" derken, Hatice Cihan da çöplük alanın kaldırılmasını istedi.
Pazar eski Belediye Başkanı Hikmet Hatırnaz, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel belediyelere çöp konusunda yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Katı atıkların, evsel atıkların, yani çöpün çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ile ilgili ortaya konulacak projeleri yaşama geçirme noktasında belediyelere yardımcı olunmalı" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI: ÇÖPLERİ VAHŞİ DEPOLAMA İŞİ SONA ERECEK
Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, çöp aktarım istasyonu oluşturmak için çalışma başlatıldığını belirterek alanda çöp depolamaya son verileceğini söyledi. Basa, "Uzun yıllardır hem Pazar’da hem komşu ilçelerde çöpler, dere kenarlarında veyahut yol kenarlarında vahşi depolama dediğimiz usul ile depo ediliyordu. Bu sorunun çözümü için bizler de yaklaşık 5 yıldır çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Fındıklı ilçesinde eski maden ocağı alanında bir proje düşünülmüştü. Ancak orada ruhsat konusunda sıkıntı olduğundan çözüm çıkmadı. Orada aktarma değil, depolama tesisi yapılacaktı. En sonunda uygun yer olarak buraya, yani Pazar Çayeli arası, Çayeli Tüneli'nin biraz Pazar tarafında karar verildi. Burada, çöpler belediyenin çöp kamyonlarıyla gelip rampadan çıkacak ve Rize’deki çöp aktarım istasyonu gibi, TIR'a yüklenip Of ilçesindeki depolama tesisine gidecek. İleride, buradaki teknolojiyi geliştirip ayrışım veya enerji sistemi entegre edilerek daha modern bir kullanım alanı haline getirilmesi hedefleniyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde artık burada modern bir tesis kuruluyor. Yani burada depolama olmayacak. O bölgedeki çöp alanı da rehabilite edilecek" dedi.

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Rize'de dere kenarına çöp dökülmesine tepkiRize'de dere kenarına çöp dökülmesine tepkiRize'de dere kenarına çöp dökülmesine tepkiRize'de dere kenarına çöp dökülmesine tepki

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