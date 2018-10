Rize'de dere ortasına inşa edilen 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, çarpık yapılaşmanın simgesi haline gelen ve yıkımı gerçekleştirilen 7 katlı binanın ardından, 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle dere yatağının ortasına inşa edilen; kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı binanın da yıkımına başlandı. Rize'de geçen 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düşerken, selde Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde gündeme gelen, dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı tamamlandı. Kentteki çarpık yapılaşmanın simgesi haline gelen bu binanın yıkılmasının ardından, Muradiye beldesi Mesudiye Mahallesi'nde de 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle 4 katlı bir binanın daha dere yatağının ortasına inşa edildiği ortaya çıktı. Binada kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı belirlendi. Her iki yanından dere akan bina, sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, dere yatağının önünü tıkadığı için taşkınlara neden oldu. BAŞKAN, 'ALLAH'IM YARDIM ET; BATIYORUZ' DEMİŞTİ Muradiye beldesinde son yaşanan selde taşkına neden olan bina; ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarının sular altında kalmasına yol açtı. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı da taşkın sırasında "Allah'ım yardım et; batıyoruz" paylaşımında bulunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 katlı bina için de yıkım kararı aldı. Kamulaştırılan binanın bedeli Muradiye Belediyesi'ne ödendi. Belediyenin yeni bir alanda kütüphane ve lojman binaları inşa edeceği öğrenildi. YIKIM BAŞLADI Kömürcüler köyündeki 7 katlı binanın yıkımının tamamlanmasının ardından Mesudiye Mahallesi'nde dere ortasındaki 4 katlı binanın da yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü yetkililerinin de nezaret ettiği yıkımın 3 gün süreceği belirtildi. BELEDİYE BAŞKANI:RİSK ORTADAN KALKIYOR Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 40 yıl önce iki derenin birleştiği noktaya kurs binası olarak inşa edilen yapının selde belde için risk oluşturduğunu belirterek, "Beldemizin sellerde en riskli binası buydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planlaması ile binanın yıkımına başladık. Derelerin önünü açacağız ve büyük bir sorundan kurtulmuş olacağız. 2-3 gün içinde yıkım tamamlanacak. Derenin üzerini açarak beldemizdeki çarpık yapılaşmaları önlemiş oluyoruz. Dere kenarlarındaki yapılaşmalara müdahale etmiş oluyoruz. Bu bizim için başarıdır. Yıkılacak binanın yerinde yeşil alan ve çay bahçesi yapacağız" dedi.