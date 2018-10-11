HABER

Rize'de dere ortasına inşa edilen 4 katlı binanın yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

RİZE'de, çarpık yapılaşmanın simgesi haline gelen ve yıkımı gerçekleştirilen 7 katlı binanın ardından, 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle dere yatağının ortasına inşa edilen; kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı binanın da yıkımına başlandı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, çarpık yapılaşmanın simgesi haline gelen ve yıkımı gerçekleştirilen 7 katlı binanın ardından, 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle dere yatağının ortasına inşa edilen; kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı binanın da yıkımına başlandı. Rize'de geçen 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düşerken, selde Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde gündeme gelen, dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı tamamlandı. Kentteki çarpık yapılaşmanın simgesi haline gelen bu binanın yıkılmasının ardından, Muradiye beldesi Mesudiye Mahallesi'nde de 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle 4 katlı bir binanın daha dere yatağının ortasına inşa edildiği ortaya çıktı. Binada kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı belirlendi. Her iki yanından dere akan bina, sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, dere yatağının önünü tıkadığı için taşkınlara neden oldu. BAŞKAN, 'ALLAH'IM YARDIM ET; BATIYORUZ' DEMİŞTİ Muradiye beldesinde son yaşanan selde taşkına neden olan bina; ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarının sular altında kalmasına yol açtı. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı da taşkın sırasında "Allah'ım yardım et; batıyoruz" paylaşımında bulunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 katlı bina için de yıkım kararı aldı. Kamulaştırılan binanın bedeli Muradiye Belediyesi'ne ödendi. Belediyenin yeni bir alanda kütüphane ve lojman binaları inşa edeceği öğrenildi. YIKIM BAŞLADI Kömürcüler köyündeki 7 katlı binanın yıkımının tamamlanmasının ardından Mesudiye Mahallesi'nde dere ortasındaki 4 katlı binanın da yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü yetkililerinin de nezaret ettiği yıkımın 3 gün süreceği belirtildi. BELEDİYE BAŞKANI:RİSK ORTADAN KALKIYOR Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 40 yıl önce iki derenin birleştiği noktaya kurs binası olarak inşa edilen yapının selde belde için risk oluşturduğunu belirterek, "Beldemizin sellerde en riskli binası buydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planlaması ile binanın yıkımına başladık. Derelerin önünü açacağız ve büyük bir sorundan kurtulmuş olacağız. 2-3 gün içinde yıkım tamamlanacak. Derenin üzerini açarak beldemizdeki çarpık yapılaşmaları önlemiş oluyoruz. Dere kenarlarındaki yapılaşmalara müdahale etmiş oluyoruz. Bu bizim için başarıdır. Yıkılacak binanın yerinde yeşil alan ve çay bahçesi yapacağız" dedi.

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
- Adnan Oktar'ın villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı- Adnan Oktar'ın villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı
- Saldırım: Referans metin kabul edilecek 'İstanbul Bildirgesini' oluşturduk- Saldırım: Referans metin kabul edilecek 'İstanbul Bildirgesini' oluşturduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.