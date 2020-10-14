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Rize’de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 08:19 | Son Güncelleme

Rize’de dereye düşen inek düştüğü yerden vinçle çıkartıldı.Rize merkeze bağlı Can Polat Mahallesi’nde Sinan Akbulut’a ait olduğu öğrenilen inek ahırdan kaçarak mahallenin içerisinde geçen dereye düştü.

Rize’de dereye düşen inek düştüğü yerden vinçle çıkartıldı.
Rize merkeze bağlı Can Polat Mahallesi’nde Sinan Akbulut’a ait olduğu öğrenilen inek ahırdan kaçarak mahallenin içerisinde geçen dereye düştü. Olduğu yerden çıkartılamayan inek için AFAD ve İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler uzun süreli uğraşın ardından ineği bulunduğu yerden çıkartamayan ekipler bölgeye vinç çağırdı. Vincin selesine iple bağlanan inek bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak sahibine teslim edildi.

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