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  4. Rize’de dönen evi ile tanınan Bilal Atasoy hayatını kaybetti

Rize’de dönen evi ile tanınan Bilal Atasoy hayatını kaybetti

03.03.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Rize’de ilginç buluşlarıyla dikkat çeken 93 yaşındaki Bilal Atasoy hayatını kaybetti.Rize’de ilginç buluşlarıyla adından söz ettiren 93 yaşındaki Bilal Atasoy, korona virüse yakalanarak tedavi sürecini atlattıktan sonra istirahate çekildiği evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü yaşadığı evde hayatını kaybetti.Rize’nin Güneysu ilçesi Güneli köyünde yaşayan Bilal Atasoy ilk kez yaptığı rüzgarda dönen ev ile isminden söz ettirmişti.

Rize’de ilginç buluşlarıyla dikkat çeken 93 yaşındaki Bilal Atasoy hayatını kaybetti.
Rize’de ilginç buluşlarıyla adından söz ettiren 93 yaşındaki Bilal Atasoy, korona virüse yakalanarak tedavi sürecini atlattıktan sonra istirahate çekildiği evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü yaşadığı evde hayatını kaybetti.
Rize’nin Güneysu ilçesi Güneli köyünde yaşayan Bilal Atasoy ilk kez yaptığı rüzgarda dönen ev ile isminden söz ettirmişti. Atasoy daha sonra bir kayayı oyarak içinde ev yaptı, yetmedi çelik halatlar yardımı ile yamaca tutturulmuş 12 metre uzunluğunda yerden 20 metre yükseklikte bir ev yaptı. Rüzgar panelleri yerleştirdiği çardağı döner hale getirdi. Yaşadığı evin her yerinde birbirinden ilginç buluşlar yer alan Atasoy ilginç yaşantısı ve buluşları ile bir süre önce yabancı üniversitelerde araştırma konusu olmuştu.

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