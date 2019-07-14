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Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 23:04 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü'nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı.

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü'nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı.
Armağan Köyü'nde akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi.
Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendiRize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendiRize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendiRize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

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