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Rize’de duvarları çatlamaya başlayan 8 katlı bina tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

Rize’de 8 katlı bina duvarları çatladığı için tahliye edildi.Rize merkez Yeniköy Mahallesi 1 Nolu Cami Sokak’ta bulunan 8 katlı ve içerisinde 24 daire bulunan Kent Apartmanı’nda meydana gelen çatlamalar apartman sakinlerinin sokağa dökülmesine sebep oldu.

Rize’de duvarları çatlamaya başlayan 8 katlı bina tahliye edildi

Rize’de 8 katlı bina duvarları çatladığı için tahliye edildi.
Rize merkez Yeniköy Mahallesi 1 Nolu Cami Sokak’ta bulunan 8 katlı ve içerisinde 24 daire bulunan Kent Apartmanı’nda meydana gelen çatlamalar apartman sakinlerinin sokağa dökülmesine sebep oldu. Evinin mutfağında bulunan Ali Koçali yemek pişirdiği sırada kalebodurların altından çatlama sesleri geldiğini duyunca annesini alarak binanın dışına çıktı ve diğer apartman sakinlerine haber verdi. Paniğe kapılan bina sakinleri evlerini boşaltarak binadan hızla uzaklaşırken aynı zamanda polis ekiplerine haber verildi.
Olay anını anlatan Ali Koçali, “Yemek pişirirken bir anda baktım duvardan ses gelmeye başladı ve annemi alarak hemen evden dışarıya çıktım. Komşulara haber verdim, polisi aradım. Büyük bir ses duymadım ama duvardan çatırtılar gelmeye başladı, korktum” ifadelerini kullandı.
Çatlamaların zemindeki kaymalardan meydana geldiği düşünülüyor.

Rize’de duvarları çatlamaya başlayan 8 katlı bina tahliye edildi

Rize’de duvarları çatlamaya başlayan 8 katlı bina tahliye edildi

Rize’de duvarları çatlamaya başlayan 8 katlı bina tahliye edildi

Rize’de duvarları çatlamaya başlayan 8 katlı bina tahliye edildi

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