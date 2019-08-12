Rize'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

RİZE (AA) - Rize'de elektrik akımına kapılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahallesi'nde, 2,5 yaşındaki Sultan Kazdal, annesi Hacer Kazdal'ın ahırda hayvanlarla uğraştığı sırada, girişte bulunan elektrik kablosuna dokundu.

Elektrik akımına kapılan Sultan Kazdal, ailesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazdal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

