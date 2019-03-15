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Rize'de elektrik akımına kapılan kişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Rize'de elektrik akımına kapılan kişi toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'de 4 gün önce siyasi parti bayrağı asmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derepazarı Fıçıcılar Mahallesi'nde, 11 Mart'ta akıma kapılarak yaşamını yitiren Muhammet Çelik için Derepazarı Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye namazına, Çelik'in yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal, Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Muhammet Çelik'in cenazesi, ilçeye bağlı Yanıktaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

Muhammet Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkmış, bu sırada akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik direği Rize

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