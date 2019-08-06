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Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

Rize’nin Dörtyol mevkiinde meydana gelen heyelan ırmağın önünü kapatınca 30 metre derinlikte gölet oluştu.

Rize’nin Dörtyol mevkiinde meydana gelen heyelan ırmağın önünü kapatınca 30 metre derinlikte gölet oluştu. Ev ve işyerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı bölgede oluşan göl tahliye edildi.
Rize merkeze bağlı Dörtyol mevkinde meydana gelen heyelanda ırmağın önü kapandı. Meydana gelen heyelanla Çağlayan Irmağının yolunda 30 Metre derinlikte gölet oluştu. Gölet’in taşma ihtimaline karşı çevredeki işyerleri ve evler boşaltılırken kepçe operatörlerinin heyelan riskine rağmen kontrollü bir şekilde gölün tahliye edilmesi ile olası büyük bir facianın önüne geçildi.
Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, riskli bir bölgede kepçe operatörlerinin cesareti ile göletin açıldığını belirterek, olası facianın önüne geçildiğini söyledi. Kara, "Bu bölgede aşırı bir sıkıntı oldu. Burada da karayollarının bir çalışması var. Dün akşam saatlerinde de üsten gelen bir toprak kayması ile ırmağın önü kapandı. Can kaybımızın yaşanmadığı bölgede olası bir sorun yaşanmasın diye önlem alındı. Burası patlayacak olsa gelen heyelan toprağı ile birlikte ciddi sıkıntılar verebilirdi. Bu anlamda akşam vakti trafik geçişi kontrollü bir şekilde kesildi. Gece vakti çalışma imkanı olmadığı için müdahale yapılmadı. Bugün itibari ile kontrollü bir şekilde suya geçiş verdiler. O bölgeye de girmek cesaret işi ben orada çalışan operatörleri cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Böyle bir yere girmek kolay değil bir anda üstünüze de gelebilir büyük bir risk vardı ama çok şükür açıldı ve şuanda kontrollü bir şekilde orada da çalışmalar yapılıyor. Çok ıslak sulu bir toprak olduğu için halen daha kaymalar devam ediyor. Toprak devamlı yaş olduğu için heyelanlar her an devam edebilir. Toprak şuan suya doymuş durumda en ufak şeyde heyelanlar devam edebilir" dedi.

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü

Rize’de facianın eşiğinden dönüldü
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