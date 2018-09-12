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Rize'de FETÖ/PDY soruşturması yalanı ile dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

"FETÖ soruşturmasına adınız karıştı" yalanı ile vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de telefonla aradıkları bazı kişileri "FETÖ soruşturmasına adınız karıştı" diyerek dolandırdıkları öne sürülen 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" olarak tanıtan ve kurdukları senaryolarla birçok kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcılık şebekesi üyelerinin son olarak aradıkları N.K'ye "banka hesaplarının FETÖ/PDY terör örgütünce ele geçirildiği, eve yapılacak operasyon sırasında altın ve paraların sivil polise teslim edilmesi gerektiğini" söyledikleri ve daha sonra gittikleri bu kişinin evinden 8 bin 500 liralık ziynet eşyası ile 550 lira alarak kaçtıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.Ö, S.S. ve M.T'nin kısa süre içinde yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müştekiye ait altın kolye ve küpe, şüphelilerin üzerinden çıkmıştır. Şahısların yapılan sorgusunda, geri kalan ziynet eşyalarının bozdurularak paraya çevrildiği ve paranın çeteye ait başka bir hesaba yatırıldığı tespit edilmiştir. Bozdurulan altın takılara el konulmuş, banka hesabı bloke edilerek dolandırıcılık şebekesinin amacına ulaşması engellenmiştir."

Öte yandan, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve S.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, M.T'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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2 kişi tutuklandı FETÖ/PDY soruşturması yalanı ile dolandırıcılık Rize

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