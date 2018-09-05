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Rize'de fuhuş operasyonu: 76 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

RİZE'de düzenlenen operasyonda; fuhşa teşvik, yer temini, aracılık ve zorlama iddiasıyla 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de düzenlenen operasyonda; fuhşa teşvik, yer temini, aracılık ve zorlama iddiasıyla 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Kadınların 18'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık yapıldığı ihbarı üzerine Pazar ilçesinde 9 iş yeri, 1 otel ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlardan 18'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. T.B. adlı kadında ise 'Hepatit C' virüsü tespit edildi. Gözaltına alınan E.P., O.D., N.B., M.K.Y., H.A., Z.A., N.T. ve G.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplum sağlığı ve ahlaki değerlerimize aykırı olarak yürütülen kanunsuz her türlü faaliyete yönelik mücadelemiz etkin kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

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