Rize’de genç bir kızı darp edip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Rize\u2019de gen\u00e7 bir k\u0131z\u0131 darp edip adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131lan \u015fah\u0131s, yeniden g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131ktan sonra tutukland\u0131.D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc oyuncunun k\u0131z\u0131! Payla\u015f\u0131m\u0131na be\u011feni ya\u011fd\u0131Ata\u015fehir\u2019de buzdolab\u0131na saklanm\u0131\u015f halde uyu\u015fturucu ele ge\u00e7irildi\u015eehit polis binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan u\u011furland\u0131
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