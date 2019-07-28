Rize’de genç kızı darp eden şahıs tekrar gözaltına alındı

Rize’de genç bir kızı darp eden şahıs, serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi’nde R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli gencin saldırısına uğrayan R.T., kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yüzünden ağır darbe alan R.T., bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç, yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün tekrar gözaltına alınan B.G., nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

