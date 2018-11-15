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Rize'de görüntülenen semender

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

Hemşin ilçesinde bir süre önce görüntülenen semenderin "Kafkas semenderi" ile karıştırılan "şeritli Karadeniz semenderi" olduğunu belirtti

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhayat Özdemir, Rize'nin Hemşin ilçesinde bir süre önce görüntülenen semenderin "Kafkas semenderi" ile karıştırılan "şeritli Karadeniz semenderi" olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özdemir, yaptığı açıklamada, tatlı sularda ve karada yaşayan kurbağaların balıklarla sürüngenler arasında yer alan bir omurgalı sınıfı olduğunu, "bacaksız, kuyruklu ve kuyruksuz" olmak üzere üç gruba ayrıldığını ifade etti.

Kuyruklu kurbağa grubuna ait türlerin "semender" olarak anıldığını vurgulayan Özdemir, Rize'de de "Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica)" ve "şeritli Karadeniz semenderi ya da kuzey şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus)" adıyla iki türün yaşam alanı bulduğunu dile getirdi.

Özdemir, birbiriyle karıştırılan iki tür arasındaki ayrıma ilişkin şunları söyledi:

"Şeritli Karadeniz semenderinin boyu 13 santimetre kadardır ve kuyruk yanlardan basıktır. Baharda, üreme zamanında erkeklerde tırtıklı sırt yüzgeci bulunur. Vücut yanlarında boyuna birer gümüşi şerit bulunur. Bu şeridin altında ve üstünde koyu bant bulunur. Gümüş renkli bu şerit türü ayırt eden temel özelliktir. Kafkas semenderi ise siyah-kahverengi arası zemin rengi üzerinde genellikle yuvarlağımsı ve boyuna iki sıra halinde dizilmiş sarı renkteki lekelerle ayırt edilir. Baş kısmı basık, gözleri patlak ve boyu 20 santimetre kadardır."

Özdemir, Hemşin ilçesinde bir süre önce görüntülenen semendere ilişkin haberin görsellerini incelediklerinde de söz konusu türün Kafkas semenderi değil şeritli Karadeniz semenderi olduğunu belirlediklerini, bu türün IUCN tehdit sınıflamasında "tehdide yakın (NT)" kategoride bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kafkas Semenderi Rize

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