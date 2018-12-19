HABER

Rize'de hafriyat kamyonu kurbanı anne- kız toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

RİZE'de, trafiğe kapalı yolda ters yöne giren hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Sabire Öksüz (37) ile kızı Melisa Öksüz (10), son yolculuklarına uğurlandı.

Rize'de hafriyat kamyonu kurbanı anne- kız toprağa verildi

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de, trafiğe kapalı yolda ters yöne giren hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Sabire Öksüz (37) ile kızı Melisa Öksüz (10), son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede eşi ve kızı için gözyaşı döken Ahmet Öksüz, taziyeleri kabul etti. Kazanın meydana geldiği trafiğe kapalı yolda bugün de hafriyat kamyonlarının seyrettiği görüldü.
Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola ters yönde giren Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabriye Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Balcı ise polis tarafından gözaltına alındı.
ANNE-KIZ TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren Sabire ve kızı Melisa Öksüz için Rize Sahil Camii’nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede eşi ve kızını kaybeden acılı baba Ahmet Öksüz gözyaşları içerisinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Müftüsü İsmail Yalçın ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü İsmail Yalçın’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne ve kızın tabutları cenaze aracına taşındı. Ahmet Öksüz eşinin tabutuna omuz verdi. Anne ve kızın cenazeleri Çayeli ilçesi Büyükköy köyünde toprağa verildi.
'YOLDA ÖNLEM ALINSIN' ÇAĞRISI
Kazanın meydana geldiği yolda ise bugün de hafriyat kamyonlarının seyrettiği görüldü. Yayalar hızla seyreden kamyonların tehlike oluşturduğunu belirterek denetim yapılmasını istedi.
Sakine Yılmaz, kazadan dolayı çok üzüldüklerini belirterek, "Bu yolda hızlı araç kullanıyorlar. Biz de bu yolu kullanıyoruz. Defalarca tehlike atlattık. Önlem alınsın" dedi.
Asım Mustafa Okul da "Kazaya çok üzüldüm. Kimse bile bile kaza yapmaz ama bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik vardı. Bu yola bir önlem alınmalı" diye konuştu.
Muhammet Yılmaz ise "Bu yoldan çok ters yöne giriliyor. Dün o yol kapalıydı ama dikkatsizlik sonucu kaza yaşandı. Yolda süratli araç kullanılıyor. Burada trafik ekiplerinin önlem almasını istiyoruz. Aksi halde can kayıpları yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Rize'de hafriyat kamyonu kurbanı anne- kız toprağa verildiRize'de hafriyat kamyonu kurbanı anne- kız toprağa verildiRize'de hafriyat kamyonu kurbanı anne- kız toprağa verildiRize'de hafriyat kamyonu kurbanı anne- kız toprağa verildi

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Hastanede işkence gibi saatler! Herkesin gözü önünde...Hastanede işkence gibi saatler! Herkesin gözü önünde...
Sular çekilince ortaya çıktı! Duyan herkes oraya koştuSular çekilince ortaya çıktı! Duyan herkes oraya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' dedi sonrası korkunç!

'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' dedi sonrası korkunç!

Time Out'un dünyada yapılması gereken 50 şey listesi (Türkiye'den de bir yer var)

Time Out'un dünyada yapılması gereken 50 şey listesi

Yıllardır arıyordu! Türkiye'de sadece 4 tane var

Yıllardır arıyordu! Türkiye'de sadece 4 tane var

Sevgilisini döven müdür yardımcısına kötü haber!

Sevgilisini döven müdür yardımcısına kötü haber!

Hastanede korkunç saatler! Herkesin gözü önünde doğum yaptı....

Hastanede işkence gibi saatler! Herkesin gözü önünde...

Sular çekilince ortaya çıktı! Duyan herkes oraya koştu

Sular çekilince ortaya çıktı! Duyan herkes oraya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.