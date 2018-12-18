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Rize'de harfiyat kamyonu dehşeti; Anne ve okula götürdüğü kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

RİZE'de, Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), trafiğe kapalı yola giren harfiyat kamyonu çarptı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), trafiğe kapalı yola giren harfiyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, saat 08.20'de, Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı harfiyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabrile Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kimliği açıklanmayan kamyon sürücü Balcı ise polis ekiplerince gözaltına alınıdı. Okul yolunda trafik kazasına kurban giden Melisa Öksüz'ün kırılan su matarasının çevreye saçılan parçaları, görenlerin yüreğini dağladı. Görgü tanığı Sevgi Keleş, "Kamyonun birilerine vurduğunu gördüm. Olay yerine koştum. Sonra insanlar toplandı, polisi ve ambulansı aradılar. Bir çocuk ve bir kadın vardı. Çocuğun üstünde hırkası kadının üstünde şalı vardı. Gerçekten çok üzücü bir olay" dedi.

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