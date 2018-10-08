HABER

Rize'de heyelan beldenin yolunu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:29 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi karayolunda heyelan meydana geldi.

Rize'de heyelan beldenin yolunu kapattı

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize),(DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu taş ve toprak kütleleriyle dolan yoldaki ulaşımın çeverdeki alternatif yollardan sağlandığı belirtildi.
Tunca beldesi karayolunda bugün öğlen saatlerine meydana gelen heyelean sonucu, yamaçtaki toprak ve kaya kütleleri koparak karayoluna doldu. Heyelan sebebiyle kapanan yolda karayolları ekipleri çalışmalara başladı. Yamaç alandan başka taş kütlelerinin de düşmesi riskine karşın çevrede bir dizi güvenlik önlemleri de alındı. Kapalı olan Ardeşen-Tunca karayolunun akşam saatlerinde ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, heyelanın hafta sonu bölgede etkili olan yağışın ardından toprağın yumuşasıyla gerçekleştiği de belirtildi. Öte yandan ekipler, ulaşımın çeverdeki alternatif yollardan sağlandığı duyurdu.

FOTOĞRAFLI

Rize'de heyelan beldenin yolunu kapattıRize'de heyelan beldenin yolunu kapattı

Sevgi evlerine 14 elektrik süpürgesi alarak uzlaştılarSevgi evlerine 14 elektrik süpürgesi alarak uzlaştılar
Bursa'da düğün magandası kurbanı toprağa verildiBursa'da düğün magandası kurbanı toprağa verildi
Valizdeki kadın cesedinin sırrı çözüldüValizdeki kadın cesedinin sırrı çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.