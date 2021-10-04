Rize'de heyelan! Çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde küçük çaplı heyelanlara neden oldu.

Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin yer aldığı sarp arazide de heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için yolda yürüyen Mustafa Kar, geldiğini fark ettiği heyelandan son anda kaçarak kurtuldu. Tarım arazisinde de hasara neden olan heyelan anı, çevredeki bir evin balkonundaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, dik yamaçtan önce sel sularının aktığı ardından toprak kütlelerinin sürüklendiği yer alıyor, ayrıca o anları kayda alan kişinin 'eyvah' dediği duyuluyor.

"KAÇIP CANIMI KURTARDIM"

Heyelandan kurtulan Mustafa Kar, şunları söyledi:

"Heyelanın geldiği noktanın altındaki araba yolundan, yaya olarak işe gidiyordum. Yukarıdan heyelanın geldiğini görünce ileriye kaçmak istedim ama 'yolu bitiremem' düşüncesiyle geriye doğru kaçıp, canımı kurtardım."

(DHA)

