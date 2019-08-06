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Rize'de heyelan yolu kapatınca gölet oluştu, evler boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

RİZE merkeze bağlı Dörtyol köyünde meydana gelen heyelanda dağdan gelen kütle, Çağlayan Irmağı'nın yolunu kapatınca 30 metre derinliğinde gölet oluştu.

Rize'de heyelan yolu kapatınca gölet oluştu, evler boşaltıldı

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE merkeze bağlı Dörtyol köyünde meydana gelen heyelanda dağdan gelen kütle, Çağlayan Irmağı'nın yolunu kapatınca 30 metre derinliğinde gölet oluştu. Göletin taşma ihtimaline karşı çevredeki evler boşaltıldı, karayolu ulaşıma kapatıldı. Suyun kontrollü olarak tahliye edildiği sırada ise işçiler birbirlerini, 'Kaçın su geliyor' diye bağırarak, uyardı. Öte yandan, önceki gece, aracını kurtarmak isterken Salarha Deresi'nin taşması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ı (59) arama çalışmaları da sürdürülüyor. Çap'ın yakınları ise dere yatağında bekleyişlerini sürdürüyor.
Merkeze bağlı Dörtyol köyünde dün gece meydana gelen heyelanda dağdan gelen dev kütle, Çağlayan Irmağı'nın önüne set çekti. Bu nedenle de su birikmeye başladı. Bölgede sabah saatlerine kadar 30 metre derinliğinde gölet oluştu.
Suyun taşma ihtimaline karşı çevredeki evler boşaltıldı. Rize- Salarha Karayolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle dere yatağını açarak, suyun kontrollü olarak tahliyesi sağladı. İşçilerin birbirlerini 'kaçın su geliyor' diyerek uyardığı tahliye, kameralar tarafından kayda alındı. 2 saat süren su tahliyesinin ardından vatandaşlar, evlerine döndü. Karayolu da ulaşıma açıldı.
'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'
Salarha Vadisi Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Toptan, gece büyük bir heyelan meydana geldiğini belirterek, ırmağın önünün kapandığını söyledi. Toptan, "Gece büyük korku yaşadık ve hiç uyumadık. Gece karanlığında tehlikenin boyutunu çok göremedik ama hissettik. Sabah olayın büyüklüğünü fark ettik. Karayolları ekipleri sabah saatlerinde özverili bir çalışma yaptı. Özellikle iş makinesi operatörü çok cesaretli davranarak, barajın önünü açtı ve suyun tahliyesini sağladı. Canını tehlikeye attı. Bunu başardı ve tehlike geçti" dedi.
KAYIP KİŞİ ARANIYOR
Rize'de önceki gece etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 4 saatte metrekareye 120 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerinin zeminleri ile bodrum katlarını su bastı.
Salarha Deresi'nin taşması sonucu aynı otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. 2 kişi kendi imkanları ile otomobilden çıkıp, kurtulmayı başarırken, aracını kurtarmak isteyen sürücü Hüseyin Çap (59), akıntıya kapılarak, suda kayboldu. Dün yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, bu sabah arama çalışmalarını yeniden başlattı.
AFAD, Jandarma ve Arama (JAK), Sahil Güvenlik, UMKE, AKUT, İDAK'tan oluşan 40 kişilik ekip, arama çalışmalarını dere yatağı ve deniz de sürdürüyor. Hüseyin Çap'ın yakınları ise dere yatağında bekleyişlerini sürdürüyor.
'SAĞ OLDUĞUNDAN ÜMİDİMİZ YOK'
Hüseyin Çap'ın oğlu Erdem Çap, "Ekipler çalışıyor. Biz de bekliyoruz. Sağ olduğundan ümidimiz yok. Cesedini bulalım toprağa kavuşturalım yeter" dedi. Ağabey Nuri Çap da gözyaşlarını tutamayarak, "Ekipler arıyor. İnşallah bulacağız" diye konuştu.

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Rize'de heyelan yolu kapatınca gölet oluştu, evler boşaltıldıRize'de heyelan yolu kapatınca gölet oluştu, evler boşaltıldıRize'de heyelan yolu kapatınca gölet oluştu, evler boşaltıldıRize'de heyelan yolu kapatınca gölet oluştu, evler boşaltıldı

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