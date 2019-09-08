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Rize'de heyelanda ev çöktü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 01:51 | Son Güncelleme

RİZE'nin Hemşin ilçesinde şiddetli sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda çöken evin enkazı altında kalan Mecit Alparslan (85) yaralı olarak kurtarıldı.

Aytekin KALENDER/HEMŞİN, (Rize), (DHA) - RİZE'nin Hemşin ilçesinde şiddetli sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda çöken evin enkazı altında kalan Mecit Alparslan (85) yaralı olarak kurtarıldı. Hemşin Deresi'nin taşması sonucu bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Hemşin ilçesinde saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Yaltkaya köyünde heyelan sonucu bir ev yıkılırken, enkaz altında kalan Mecit Alparslan yaralandı. Vatandaşların yardımıyla enkaz altından çıkarılan Alparslan, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçede Hemşin Deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Hemşin Belediyesi ve karayolları ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçeye AFAD ekipleri sevk edilirken, Kaymakamlık bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

'İNŞALLAH BÜYÜK BİR AFET YAŞAMAYIZ'

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, ilçede yoğun yağışın etkisini sürdürdüğünü belirterek yağışların sabah saatlerine kadar süreceğini açıkladı. Bekar, "İlçede bir evimiz heyelan sonucu çöktü. Bir vatandaşımız yaralı. Bazı köy ve mahalle yollarında hasarlar var. Çok ciddi bir miktarda yağış var. Yağış sabah saatleriner kadar sürecek. Teyakkuz halindeyiz. İnşallah büyük bir afet yaşamayız" dedi.

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