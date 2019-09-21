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Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla Huser Yaylası'na kar düştü. Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği yayla, beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada yaşayan İsmet Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın beyaza büründüğünü belirterek, "Dün gece yağmur yağdı, hava soğuktu. Sabahın erken saatlerinde ise kar yağdı. Kar, bizim için de sürpriz oldu." dedi.

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Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı İsmet Kandemir Rize

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